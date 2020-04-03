اليابان يخصص 2800 دولار لكل أسرة متضررة من كورونا

اتفق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وحزبه الحاكم "الديمقراطي الليبرالي" اليوم الجمعة على أن الحكومة ستقدم 300 ألف ين (2800 دولار) لكل أسرة متضررة من تراجع الدخل، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقاً لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم.

وعلقت شركة "تويوتا موتر" للسيارات، اليوم الجمعة، سبعة خطوط إنتاج في خمسة مصانع في اليابان، بسبب تراجع حاد في الطلب في الخارج، الناجم عن وباء فيروس كورونا، حيث إن معظم شركات السيارات اليابانية الكبرى والشركات المصنعة لقطع الغيار تجد نفسها مضطرة لخفض التصنيع المحلي.

ونصحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الحكومات المحلية اليابانية بمساعدة الأشخاص الذين لديهم أعراض فيروس كورونا بسيطة للتعافي في منازلهم أو في الفنادق.

وبلغ إجمالي الإصابات في اليابان حتى أمس الخميس 3483.