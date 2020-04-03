طقس الجمعة.. جو معتدل مع رياح معتدلة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس، وذلك خلال الليل والصباح.

وسيكون الطقس مستقرا مع مرور سحب من الأجواء العليا والمتوسطة فوق مجموع ربوع المملكة، مع احتمال هبوب زوابع محلية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، ومعتدلة القوة بجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 درجات و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 04 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وما بين 09 و15 درجة بالسواحل والسهول الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من مناطق جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و19 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية والسواحل، وما بين 18 و24 درجة بالسهول الشمالية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 24 و30 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة فيما تبقى من الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى أحيانا هائجا على طول الساحل الأطلسي.