ارتفاع آخر في عدد المصابين بالكورونا في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بالبلاد، والتي قُدّرت بنحو 200 إصابة بالفيروس لغاية اليوم، الجمعة.

منطقة الناصرة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الناصرة ومرج ابن عامر 18 إصابة، لغاية أمس، وفقا لمعطيات وإحصائيات وزارة الصحة.

والإصابات على النحو التالي: الناصرة 7 إصابات، دبورية 3، صندلة 3، الناعورة 2، إكسال 1، كفر كنا 1 ويافة الناصرة 1.

وأقامت منظمة "نجمة داوود الحمراء" اليوم، محطة لإجراء فحوصات الكورونا في الناصرة، في موقف البلدية، وأيضا في قرية إكسال.

وعليه، فإن من يشعر بأن لديه أي عارض من أعراض الإصابة بفيروس كورونا أن يتصل على رقم 101 ويسجل اسمه لإجراء الفحص، وهناك إمكانية أيضا لإجراء فحص لمؤمني صناديق المرضى (مكابي) و(لئوميت) في عيادات الناصرة.

وأقيمت هذه المحطات المتنقلة في الناصرة وإكسال، اليوم، بعدما كانت، أمس، في الطيرة وكفر قاسم وقبلها في رهط وطمرة وعرعرة، بعد ضغوطات من نواب القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية و الهيئة العربية للطوارئ.

أم الفحم

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم إلى 13 لغاية صباح اليوم، الجمعة.

وأكد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، في بيان أصدره صباح اليوم أنه "وفق الإحصائيات الأخيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 3.4.2020 عدد مصابي فيروس كورونا في المدينة وصل إلى 13 شخصا".

وأوضح أن "عدد الأشخاص الموجودين في حجر صحي في أم الفحم حتى اللحظة وصل إلى 101 شخص".

الطيبة

صرح رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة أنه "إثر ممارسة ضغوطات على صناديق المرضى فإنه جرى إبلاغنا، صباح اليوم، من قبل مدير اللواء في صندوق المرضى العام ‘كلاليت’ أنه سيتم، بعد غد الأحد، فتح عيادة متخصصة لإجراء فحوصات الكورونا، هي الأولى من نوعها في البلاد".

وأكد أن "العيادة ستفتتح في بناية الدكتور غازي في حي النصيرات، وستجرى فيها فحوصات لأهال من مدينة الطيبة بشكل يومي. ويمكن الخضوع لفحص الكورونا في هذه العيادة بعد حصول الشخص على دور للفحص بتنسيق مع طبيبه الشخصي والعيادة التي يتلقى بها العلاج".

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