بعد تمديد حظر التجوال في عموم البلاد وتضرر شريحة الكسبة واصحاب الاجور اليومية، عكفت مجموعة من التربويين في قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار على تكفل اعانة الف عائلة من فقراء المدينة بالتعاون مع ميسوري الحال
هكذا يبدو العمل التطوعي في احدى الجمعيات التربوية التي اخذت على عاتقها إغاثة العائلات الفقيرة التي تضررت بفرض حظر التجوال في مدينة الرفاعي شمال ذي قار ، الف سلة غذائية تم جمعها تحوي كل واحدة منها على 20 مادة مختلفة تكفي لقوت أسبوع او يزيد
ودون ان يكشف الاسم للمحتاجين تعمل الجمعية على إيصال موادها بسرية لحفظ ماء وجه الفقراء وان بعدت أماكن سكناهم وصولا الى اطراف المحافظات المجاورة
ودون ان يكشف الاسم للمحتاجين تعمل الجمعية على إيصال موادها بسرية لحفظ ماء وجه الفقراء وان بعدت أماكن سكناهم وصولا الى اطراف المحافظات المجاورة
ومع تمديد حظر التجوال في العراق حتى اشعار اخر تواصل جمعيات ومواكب ومؤسسات خيرية مبادراتها الإنسانية والدينية لتكفل المحتاجين ريثما تزول ازمة كورونا من العراق
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو تربويون يطلقون حملة لاعانة 1000 عائلة من فقراء ذي قار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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