بالفيديو تربويون يطلقون حملة لاعانة 1000 عائلة من فقراء ذي قار

هكذا يبدو العمل التطوعي في احدى الجمعيات التربوية التي اخذت على عاتقها إغاثة العائلات الفقيرة التي تضررت بفرض حظر التجوال في مدينة الرفاعي شمال ذي قار ، الف سلة غذائية تم جمعها تحوي كل واحدة منها على 20 مادة مختلفة تكفي لقوت أسبوع او يزيدودون ان يكشف الاسم للمحتاجين تعمل الجمعية على إيصال موادها بسرية لحفظ ماء وجه الفقراء وان بعدت أماكن سكناهم وصولا الى اطراف المحافظات المجاورة

ومع تمديد حظر التجوال في العراق حتى اشعار اخر تواصل جمعيات ومواكب ومؤسسات خيرية مبادراتها الإنسانية والدينية لتكفل المحتاجين ريثما تزول ازمة كورونا من العراق