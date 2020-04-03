بغداد تتحدى كورونا.. تكثير ونشر 350 الف زهرة وشجرة معمرة 'صور'

وبحسب بيان للأمانة، ورد الى الخليج 365، فأن ملاكاتها ستباشر في الأيام المقبلة بزراعتها ونشرها في قاطع الاعظمية البلدي.

ويأتي هذا النشاط وسط شبه شلل للحياة بسبب اجراءات منع تفشي فيروس كورونا، حيث توقفت الدراسة بشكل عام في عموم العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر تجول على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي الفيروس.