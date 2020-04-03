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اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن نجاح ملاكاتها في بلدية الاعظمية في انبات وتكثير 350 الف نبتة تنوعت بين الزهور والنباتات والأشجار المعمرة المختلفة خلال وقت قياسي.
وبحسب بيان للأمانة، ورد الى الخليج 365، فأن ملاكاتها ستباشر في الأيام المقبلة بزراعتها ونشرها في قاطع الاعظمية البلدي.
ويأتي هذا النشاط وسط شبه شلل للحياة بسبب اجراءات منع تفشي فيروس كورونا، حيث توقفت الدراسة بشكل عام في عموم العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر تجول على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد تتحدى كورونا.. تكثير ونشر 350 الف زهرة وشجرة معمرة 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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