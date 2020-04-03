اخماد حريق داخل بناية من خمسة طوابق في شارع فلسطين ببغداد

أفاد مصدر امني، الجمعة، باخماد حريق اندلع في بناية مكونة من خمسة طوابق بمنطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من السيطرة واخماد حادث حريق نشب داخل بناية مكونة من خمسة طوابق متخذة كـ مكاتب وكوفي شوب في منطقة شارع فلسطين".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية".
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