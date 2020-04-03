صحة النجف تعلن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرة صحة النجف، الجمعة، عن 9 حالات اصابة جديدة بفيروس كورومنا، مشيرة الى أن 8 حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقات بقضاء المشخاب.



وأوضحت، أن "الحالات التسع توزعت بـ ثمان حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في المشخاب – راك الحصوة، وحالة واحدة مشتبه بها / النجف – الجمعية"، مشيرة الى أن المجموع الكلي بلغ "141 اصابة، 41 حالة شفاء، 4 حالات وفاة، وحالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران )". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة ممنه، "نعلن تسجيل ( 9 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الجمعة الموافق 3/4/2020 وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء ( 124) فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبها بها ".وأوضحت، أن "الحالات التسع توزعت بـ ثمان حالات ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في المشخاب – راك الحصوة، وحالة واحدة مشتبه بها / النجف – الجمعية"، مشيرة الى أن المجموع الكلي بلغ "141 اصابة، 41 حالة شفاء، 4 حالات وفاة، وحالتان مغادرتان الى بلادهما (ايران )". وأكدت المديرية، "اتخاذها كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم"، داعية ،جميع المواطنين الى "الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".

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