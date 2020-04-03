قرغيزستان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة قرغيزستان، وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا، عمره 61 عاما، وهي أول حالة وفاة بالفيروس تسجل في البلاد.
واشارت السلطات الى إن "المريض الذي كان يُعالج في مستشفى بإقليم أوش الجنوبي كان يعاني من أمراض خطيرة أخرى".
وسبق أن قررت السلطات القرغيزية إلغاء كل الفعاليات الجماعية والثقافية على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عاما.
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