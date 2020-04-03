قرغيزستان تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت ​حكومة​ ​قرغيزستان​، وفاة أحد المصابين ب​فيروس كورونا​، عمره 61 عاما، وهي أول حالة وفاة بالفيروس تسجل في البلاد.

واشارت السلطات الى إن "المريض الذي كان يُعالج في ​مستشفى​ بإقليم أوش الجنوبي كان يعاني من أمراض خطيرة أخرى".

وسبق أن قررت السلطات القرغيزية إلغاء كل الفعاليات الجماعية والثقافية على خلفية خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته ​منظمة الصحة العالمية​ وباء عاما.