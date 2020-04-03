بولندا قد تتخلى عن شراء مقاتلات "إف-35"

أعلن وزير أصول ​الجمهورية​، جاسيك ساسين، لمحطة راديو RMF FM ، أن "​الحكومة​ البولندية ستحلل الحاجة إلى اقتناء مقاتلات F-35 الأميركية من الجيل الخامس، في ضوء ​الأزمة​ الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي".

ولفت الوزير الى انه "لا يوجد حاليا قرار بالتخلي عن شرائها سنرى اليوم ما زلنا لا نعرف أشياء كثيرة. نحن نعلم أنه ستكون هناك أزمة، لكننا لا نعرف مدى عمقها وطولها"، لافتة الى أنه "في كانون الثاني، وقعت ​بولندا​ على عقد لتوريد 32 مقاتلة من طرازF-35A وبلغت الصفقة 4.6 مليار ​دولار​. بالإضافة إلى الطائرات، يجب أن يتلقى ​الجيش​ البولندي ثمانية أجهزة تدريب، وقطع غيار، ومعدات وبرامج ضرورية لخدمة الطائرات المقاتلة.

وبعد ذلك، أعلنت التقارير أن بولندا ستحصل على مقاتلة "إف-35" دون أسلحة وأنه يجب شراؤها بشكل منفصل، يجب أن تحل الطائرات الأميركية محل طائرات "ميغ-29" و"سو-22" السوفيتية القديمة في ​القوات​ الجوية البولندية.