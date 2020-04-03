شركة أدوية المانية تعلن عن إجراء جديد بشأن المادة الفعالة المحتملة ضد كورونا

كشفت شركة "باير" الألمانية لصناعة ​الأدوية​ عن اعتزامها اتخاذ إجراء جديد بشأن إنتاج مادة الكلوروكين التي يحتمل أن تكون مادة فعالة ضد ​فيروس كورونا​ المستجد.

وبحسب وكالة "دويتش فيليه" الألمانية، أعلنت الشركة عن اعتزامها توسيع نطاق إنتاج مادة الكلوروكين في ​أوروبا​ بعد أن كان يتم إنتاجه في مصنعها ب​باكستان​ فقط.

ونقلت الوكالة عن رئيس الشركة فيرنر باومان، تأكيده إنه "من المنتظر تعديل مرافق الإنتاج في أوروبا لإنتاج عقار ريزوشين الذي يحتوي على المادة الفعالة الكلوروكين".

يذكر أنه في الأونة الأخيرة، أثار العقار الذي جرى تطويره في ثلاثينات القرن الماضي للوقاية من ​الملاريا​ الجدل في ​العالم​ كله حول إمكانية تطويره واعتماده كدواء للعلاج من فيروس كورونا المستجد والذي يسبب مرض (​كوفيد 19​).

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط ​الصين​ نهاية العام الماضي، مليون إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 213 ألفا.