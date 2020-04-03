تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات في تايلاند

أعلن المتحدث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد-19" في ​تايلاند​​​​​​​​ تاويسين ويسانويوتين​​​​​​​، أنه تم تسجيل 103 ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ وأربع حالات وفاة، مما يصل بالعدد الإجمالي للإصابات إلى 1978 حالة، أما إجمالي عدد الوفيات فبلغ 19.

وأوضح أن حالات الوفاة الأربع الجديدة جميعها لذكور تايلانديين منهم رجل عمره 59 عاما كان يعمل على قطار. أما المتوفون الثلاثة الآخرون فتتراوح أعمراهم بين 72 و84 عاما وحضروا مباراة ملاكمة مزدحمة حدثت خلالها حالات عدوى كثيرة.