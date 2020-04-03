بايدن يدعو لتخفيف العقوبات على إيران لمساعدتها في مكافحة كورونا

دعا المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديمقراطي، ​جو بايدن​، إلى تخفيف ال​عقوبات​ الأميركيّة المفروضة على ​إيران​، للحد من الصعوبات التي تواجهها ​طهران​ في مواجهة ​فيروس كورونا​.

وشدد بايدن في بيان، إن "على ​الولايات المتحدة​ إنشاء قناة تُخصص للمصارف والشركات من أجل العمل في إيران، إضافة إلى إصدار تراخيص تمكن طهران من شراء أدوية وأجهزة طبية"، داعيا إلى "إعطاء ضمانات لجمعيات الإغاثة بعدم معاقبتها في حال نشطت في إيران"، مضيفا : "طهران أن ترد بالمثل عبر إطلاق سراح المعتقلين الأميركيين لديها".

واعتبر أن حملة "الضغوط القصوى"، التي قادها الرئيس ​دونالد ترامب​ ضد إيران، والتي تشمل عقوبات شاملة "أتت بنتائج عكسية" من خلال إذكاء عدائية طهران.

ولفت الى ان "لا معنى في خضم أزمة صحّية عالمية أن نجمع بين الفشل والقسوة من خلال منع الوصول إلى المساعدات الإنسانية المطلوبة"، مضيفا: "وضع قيود على تدفّق المساعدات الإنسانية الدولية بشكل مصطنع سعياً وراء تسجيل نقطة سياسيّة سيزيد من التهديد الذي يشكله هذا الفيروس على الشعب الأميركي، حاليا وفي ​المستقبل​".