أعلنت ​القوات الأميركية​ المتمركزة في ​كوريا الجنوبية​ تسجيل إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ الجديد (كوفيد-19)، لترتفع حصيلة الإصابات فى صفوفها إلى 16 حالة. وأوضحت قيادة القوات الأميركية أنه جرى تأكيد إصابة جديدة فى قاعدة أوسان الجوية. وأكدت أنها تجرى تحقيقا فى كيفية الإصابة وعملية التطهير هناك. هذا وتحافظ القوات الأميركية فى كوريا الجنوبية على مستوى خطورة "عالية" بجميع أنحاء شبه ​الجزيرة​ الكورية وتطبق تدابير تحكم مختلفة لكبح انتشار الفيروس منذ يوم 25 شباط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الأميركية بكوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الاصابات بكورونا إلى 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.