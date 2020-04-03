خارجية الصين: إصابات مؤكدة بكورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين

نصحت وزارة الخارجية الصينية الدبلوماسيين الأجانب بالتوقف عن القدوم لبكين، مشيرة الى أن هناك إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين.
وكان مسؤول صيني في مدينة ووهان، حذر عبر وكالة "رويترز" من خطر عودة الوباء إلى المدينة، كاشفا أن "هذا الاحتمال ما يزال قائما"، داعيا الى "مواصلة الحفاظ على اجراءات الوقاية والسيطرة".
هذا وأعلنت السلطات الصينية عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة الى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات في عموم البلاد بلغت 81620. كما أعلنت تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس، لتبلغ حصيلة الوفيات في عموم البلاد 3322.
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