عبد الهادي محفوظ: اؤيد ما قام به دياب لناحية سحب بند التعيينات

أكد رئيس ​المجلس الوطني للاعلام​ عبد الهادي محفوظ في حديث تلفزيوني الى أنه "يؤيد ما قام به رئيس الحكومة ​حسان دياب​ لناحية ما قام به من سحب لبند التعيينات من ​جلسة الحكومة​".

وشدد على أن "ما تقوم به ​المصارف​ هو اعتداء على النظام الحر"، لافتا الى أن "المسؤولية الاساسية تقع على ال​سياسة​ الحكومية المالية اضافة على ​المصرف المركزي​ وعلاقته بالمصارف"، معتبرا أن "مسألة الحماية للمصارف بالطريقة التي تتصرف بها يفترض ان ترفع"، ومؤكدا أنه "للمصارف قدرة على توظيف مهارتها في مجال الاعلام"، ومضيفا: "المصارف تمتلك اشكال عديدة للتأثير وقدرتها على العلاقة مع الطبقة السياسية".