عبد الهادي محفوظ: اؤيد ما قام به دياب لناحية سحب بند التعيينات

أكد رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ في حديث تلفزيوني الى أنه "يؤيد ما قام به رئيس الحكومة حسان دياب لناحية ما قام به من سحب لبند التعيينات من جلسة الحكومة".
وشدد على أن "ما تقوم به المصارف هو اعتداء على النظام الحر"، لافتا الى أن "المسؤولية الاساسية تقع على السياسة الحكومية المالية اضافة على المصرف المركزي وعلاقته بالمصارف"، معتبرا أن "مسألة الحماية للمصارف بالطريقة التي تتصرف بها يفترض ان ترفع"، ومؤكدا أنه "للمصارف قدرة على توظيف مهارتها في مجال الاعلام"، ومضيفا: "المصارف تمتلك اشكال عديدة للتأثير وقدرتها على العلاقة مع الطبقة السياسية".
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