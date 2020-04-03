دعت بلدية النبطية، في بيان، أهالي المغتربين الوافدين الى النبطية، الى التعاون معها فور وصول ابنائهم. وطلبت من كل عائلة تنتظر وصول احد من الوافدين التواصل مع البلدية، اليوم الجمعة، للتبليغ عن مدى جهوزيتها لاستقبال المغترب الوافد إليها على الرقم 76632905، مشددة على ضرورة فصل الوافد تماما عن العائلة المقيمة في لبنان في غرفة منفردة لها حمام خاص وشباك لضمان التهوئة.
وأشارت البلدية في بيانها الى انه ستتم معاينة أماكن الحجر من قبل لجنة خاصة ترسلها البلدية مباشرة لتقييم مدى أهليتها ومواءمتها للشروط الصحية. ودعت كل عائلة لا يتوفر لديها المكان المناسب للحجر الى أن تسارع لإبلاغها كي تؤمن البلدية مكانا مناسبا لائقا يقدم كل الخدمات الحياتية والصحية المطلوبة طوال فترة الحجر للمغترب الوافد.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية النبطية دعت اهالي الوافدين لابلاغها عن مدى جهوزيتهم لاستقبالهم وضرورة تأمين غرف منفردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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