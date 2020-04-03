ابي رميا: سنتابع مع فهمي ملف مستحقات الصندوق البلدي المستقل

لفت النائب سيمون ابي راميا الى أن "وزير الداخلية و​البلديات​ وقع أوامر دفع المستحقات العائدة للبلديات من رسوم الخليوي لسنة 2017. وكنا قد راجعناه مع ​وزير المالية​ باسم خلية ​الأزمة​ في ​قضاء جبيل​. ‏الجدول المرفق هو مستحقات بلديات قضاء جبيل. ‏وسيكون لنا موعد مع الوزير الأسبوع المقبل لمتابعة مستحقات الصندوق البلدي المستقل".

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