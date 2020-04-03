فادي الحسن: بدأنا باعادة المنتشرين من الدول الاقل انتشار للوباء لنجرب الالية

لفت رئيس ​مطار بيروت الدولي​ ​فادي الحسن​ في حديث اذاعي الى أن "سيتم البدء بآلية عودة المغتربين ابتداء من الاحد وستسير اربع رحلات 2 ​لاغوس​ و2 من ​الخليج​"، مشيرا الى أننا "اردنا البدء بالدول الاقل انتشارا للوباء لنعمل على تحسين الاجراءات ولنصبح جاهزين لاستقبال المغتربين من الدول الموبوءة"، مشددا على انه "وفق الالية الموضوعة فان فريق طبي كان سيتوجه الى ​المطار​ات ليقوم بالفحص، الا ان هذا لم يتم الموافق عليه ومن هنا كل مسافر يحضر اما يكون قد قام بفحص ​الكورونا​ قبل الوصول او نجريه له في المطار"، مؤكدا انه "بعد ذلك سيؤخذالجميع اما الى الحجر في فنادق او الى ​مستشفى بيروت الحكومي​ اذا تبين ان الفحوصات اجابية".

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