جابر: لتأمين عودة آمنة للمغتربين وأنا لا تسجل أي إصابة بكورونا فيما بينهم

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ أن "العمل الذي يحصل لإعادة المغتربين ال​لبنان​يين يجري في ظروف غير طبيعية، مشددا على "أننا نقدر العمل الذي تقوم به ​الحكومة​ لأن العمل ليس سهلا".

وأكد جابر في حديث اذاعي أن "المطلوب تأمين عودة آمنة للمغتربين وأنا لا تسجل أي إصابة ب​فيروس كورونا​ فيما بينهم"، مشيرا الى أن "الامور ستبدأ بالحلحلة ولكن لكل دولة ظروفها ويجب التعامل معها حسب الممكن، فهناك معطيات بالخارج يجب أن نتعاطى معها والقرار العام لا يطبق على كافة الدول".

ولفت الى أن "موقف رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ كان للدفع الى التعامل مع هذا الموضوع بمرونة وشكل ايجابي"، مبينا أن "هناك منتشرين في أماكن فيها خدمات صحية ولكن بعضا منهم مثلا ​الطلاب​ لا قدرة لهم على الصمود بسبب مشكلة التحويلات المالية، وآخرون بحاجة للمساعدة لأنه حتى لو توفرت التحويلات عبر ​المصارف​ فأهلهم لا قدرة لهم على ذلك".

وأوضح جابر أن "الشق الثاني من المنتشرين يعيشون في دول ليس فيها رعاية صحية مناسبة وهناك ​حالات​ الهلع مثلا في ​أفريقيا​"، مضيفا: "إطلعت على الإجراءات ويتم بذل جهد كبير لتكون العودة آمنة ودون مخاطرة، فلا يجوز المخاطرة ولبنان حتى الان ملتزم رغم الخروقات في بعض المناطق".