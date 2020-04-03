عبدالله: عودة الحكومة إلى موضوع سد بسري غير موفقة

اعتبر النائب ​بلال عبدالله​ أن "عودة الحكومة إلى موضوع ​سد بسري​ غير موفقة، بالمضمون والتوقيت، وهي تعاكس منطق الأمور ومزاج الناس وأكثر الدراسات العلمية والفنية. سنحول الأراضي المستملكة الى محمية طبيعية، أو تستثمر للزراعة بشراكة مع أهل المحيط. أما الأموال التي يتربص لها البعض، فيجب تحويلها لدعم صمود الناس".

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