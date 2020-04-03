عراجي:صعوبات كثيرة في تطبيق الخطة التي وضعتها الدولة لاعادة اللبنانيين

لفت رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث تلفزيوني إلى انه "هناك بعض المشاكل في الخطة التي وضعتها الدولة لاعادة اللبنانيين من الخارج"، موضحا ان "بعض الدول رفضت ان ينزل الطاقم الطبي من الطائرة إلى أرضها لفحص اللبنانيين".
ورأى انه "هناك صعوبات كثيرة في تطبيق هذه الخطة، وأنا اعتقد انه يجب وضع المصابين في طائرة والمشتبه باصابتهم في طائرة آخرى لتجنب الاختلاط". وشدد على انه "من الناحية الانسانية، ان اللبنانيين بالخارج لا يمكن تركهم إذا أرادوا العودة، إلا ان خطة اعادتهم يجب ان تكون محكمة"، معبرا عن تخوفه من عدم التزام العائدين بالحجر الصحي الفعلي لذلك يجب وضعهم في اماكن خاصة للحجر الصحي". وقال: "انا مع اعلان حالة الطوارئ، لأن الاختلاط لا يجوز ويجب منع التجمعات لأنها تؤدي إلى انتشار العدوى بشكل سريع".
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