قيادة الجيش حذرت من مخالفة قرار التعبئة العامة

حذرت ​قيادة الجيش اللبناني​، من "مخالفة قرار التعبئة العامة لجهة حظر التجوّل ومنع قيام تجمعات والتواجد على الطرقات وفي الساحات وتشدّد على وجوب إلتزام المنازل". وكان مجلس الوزراء قرر اعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة، اضافة الى اقفال الادارات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات والحضانات، ويستثنى ما تقتضيه ضرورات العمل وفق الية تصدر عن الوزارات المعنية. كما قررت الحكومة حظر التجول بين الساعة السابعة مساءً والخامسة فجراً.

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