سفير لبنان بفرنسا:60% من الطلاب يعانون تداعيات الازمة الاقتصادية وتفشي كورونا

أوضح سفير لبنان في ​فرنسا​ رامي عدوان في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة ​صوت لبنان​ انه "لم نقم باحصاء اعداد الراغبين بالعودة إلى لبنان"، لافتا إلى ان "ما قمنا به في ظل هذا الوضع هو انشاء خلية أزمة للتواصل مع اللبنانيين الذي أبدوا امتعاضا من الوضع القائم، فالبعض عانى من مشاكل نفسية، مادية وحتى لوجستية".

ولفت إلى ان "المنطقة الجنوبية في فرنسا رائدة ب​الجامعات​ ولدينا عددا لا يستهان به من ​الطلاب​ اللبنانيين"، مشيرا إلى ان "60 بالمئة من الطلاب اللبنانيين يعانون من تداعيلت الازمة الاقتصادية وتفشي وباء ​كورونا​ وتداعيات الحجر المادي على التحويلات القادمة اليهم"، وأضاف "تواصلنا مع الجامعات وطلبنا منها عدم طرد أو اقفال دور الطلبة بوجه أي طالب لبناني وتمكنا من تأمين مسكن لحوالي 99 بالمئة من الطلاب الذين يتابعون دراستهم في فرنسا، كما طلبنا تأمين وجبات بطريقة استثنائية للطلاب وقامت ​السفارة​ بالتعاون مع الجالية اللبنانية باحتساب العدد الفعلي للطلاب الذين يعانون من مشاكل معينة".