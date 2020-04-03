سفيرة لبنان بإيطاليا: عدد الطلاب الراغبين بالعودة لغاية اليوم يبلغ 520 شخص

أعلنت سفيرة ​لبنان​ ب​إيطاليا​ ميرا ضاهر في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود ان "اعداد ​الطلاب​ اللبنانيين الراغبين في العودة لغاية اليوم يبلغ 520 شخص"، مشددة على ان "اللبنانيين في ايطاليا التزموا منازلهم ولم يخرجوا بتاتا والصعوبة الاكبر عليهم هي الوحدة".

ولفتت إلى انه "طلبنا من ​الدولة​ الإيطالية النظر بوضع الاقامات الخاصة بالطلاب التي هي على وشك الانتهاء". وأضافت "على الطالب اللبناني اذا قرر العودة إلى لبنان ان يكون واثقا من قدرته على العودة إلى إيطاليا بحال أراد ذلك".

وأوضحت ان "الوباء بإيطاليا متفش بشكل كبير، لبنان وضع خطته لاعادة اللبنانيين لكن يبقى على كل دولة وضع خطة خاصة بها وفقا للوضع على الارض ومثال على ذلك الاجراءات الوقائة المتشددة في أيطاليا فمن يخرج من أي مدينة لا يمكنه العودة إليها"، مشددة على "البقاء بالمنزل لأن انتقال الفيروس هو بين البشر وعلينا قطع التواصل بين بعضنا البعض".