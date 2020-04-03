فهمي وقع أوامردفع عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي للبلديات واتحاداتها

وقّع وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، أوامر الدفع العائدة لمستحقات البلديات واتحادات البلديات من الرسوم على ​الهاتف​ الخليوي من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 والبالغة قدرها /168,920,000,000/ مليار ليرة لبنانية، وذلك بعد صدور القرار المشترك رقم 453 تاريخ 1/4/2020. وقد أحال الوزير أوامر الدفع هذه الى جانب ​وزارة المالية​ – مديرية الخزينة.

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