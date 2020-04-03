لفت رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه " هناك أكثر من 11 اجراء وتشريعاً مالياً استثنائياً لحماية مؤسساتنا الصغيرة وتفعيل مستشفياتنا الحكومية وتحرير بلدياتنا ودعم عائلاتنا الفقيرة والحفاظ على ودائع ومدخرات شعبنا وإنجاز اعادة هيكلة ​الدين​ وانقاذ اقتصادنا لاستعادة الثقة لا لتصفية حسابات سياسية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: هناك أكثر من 11 اجراء وتشريعاً مالياً لحماية مؤسساتنا الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.