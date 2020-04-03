قبرص تمدد حظر الطيران على الرحلات التجارية لمدة أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا - أ ش أ:

قررت قبرص مد الحظر المفروض على جميع الرحلات التجارية لمدة أسبوعين آخرين حتى 17 أبريل الجاري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بيان صحفي رسمي صادر عن مكتب الصحافة والإعلام - نقلته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الجمعة - أن وزير النقل والاتصالات والعمل يانيس كاروسوس أصدر مرسوماً يحظر فيه الرحلات الجوية من منتصف ليل الرابع من أبريل بتوقيت قبرص ولمدة 14 يوما.

وقال كاروسوس، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "إنه بعد تقييم الوضع والأوضاع المأساوية في الدول الأوروبية الأخرى وفي جميع أنحاء العالم، قررنا تمديد المرسوم الصادر في 21 مارس لمدة 14 يوماً آخراً".

ووفقاً لمكتب الصحافة والاعلام، فإن الرحلات المعفاة من الحظر، هي الشحن والرحلات إلى قبرص لإجلاء الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد والرحلات من وإلى البلاد لأسباب إنسانية أو رحلات فردية أخرى (رحلات الطوارئ) لظروف الطوارئ الاستثنائية، والتي سيسمح لها بموجب تصريح خاص من وزير النقل والاتصالات والعمل.

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وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في قبرص اليوم سلبية نتائج التحاليل المعملية التي أجريت لرضيع مولود من أم كانت مصابة بفيروس كورونا؛ وأكدت أن الطفل غير مصاب بالمرض.

وقال رئيس عيادة طب الأطفال في مستشفى (مكاريوس) أبرام اليا "إن صحة الرضيع ممتازة، ولا توجد لديه أعراض حتى الآن.. موضحا أن الطفل سيبقى في المستشفى لمدة سبعة أيام وسيخضع لاختبار آخر، وإذا أظهر الاختبار الأخر أنه سلبي فسيتم إخراجه على الفور وسيكون قادراً على الاتصال بوالدته حالما تظهر اختبارات الأم أنها سلبية".

وكانت نتيجة الاختبار الأول قد جاءت سلبية للأم، فيما ستخضع غدا السبت لاختبار آخر، وهو ما سيحدد ما إذا كان بإمكانها رؤية طفلها.. كما تم اجراء اختبار لرضيع آخر عمره 3 أشهر ثبت اصابته بفيروس كورونا وتم إدخاله إلى مستشفى مكاريوس.

ووفقاً للطبيب إيليا فأنه لا توجد حالة أخرى مؤكدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المستشفى، لافتا إلى أنه من المتوقع ظهور نتائج ثلاثة أطفال آخرين تم علاجهم في الجناح الخاص، كما تم اجراء اختبار لطفلين آخرين وجاءت النتائج سلبية.​