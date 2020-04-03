بريطانيا تستعدّ للأسوأ... ثلاجة عملاقة لحفظ جثث ضحايا "كورونا"

بدأت الحكومة البريطانية بناء ثلاجة للموتى في شرق لندن لإستيعاب الآلاف من ضحايا فيروس كورونا، وفق ما أورد موقع قناة "الحرة" اليوم، الخميس 2 أفريل 2020.

وذكر الموقع نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الثلاجة ستقام على مساحة تعادل ملعبي كرة القدم، بالقرب من محرقة ومقبرة مدينة لندن، لتسهيل نقل الجثث إلى مثواها الأخير.

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وسجلت بريطانيا أمس 563 وفاة، أكبر عدد وفيات في 24 ساعة منذ تفشي الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2352، مع توقعات بإرتفاع كبير في أعداد الضحايا في الأيام المقبلة.

ومن جانبه، قال غو كلانسي، أحد سكان المنطقة التي ستحتضن المشرحة "من المحبط جدا الاعتقاد أن كل تلك الجثث ستخزن أمام منزلي مباشرة حيث يمكنني رؤية أكياس الجثث، لكن هذه أوقات صعبة للغاية".