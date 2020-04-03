افتتاح مستشفى ميداني في إيطاليا بمساهمة الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي يساهم في تجهيز مستشفى ميداني سيتم افتتاحه في مدينة بيرغامو في إقليم لومبارديا بشمالي إيطاليا وفقا لموقع روسيا اليوم.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "من المقرر أن

تبدأ الفرق الطبية الروسية والإيطالية يوم الاثنين بالعمل المشترك على استقبال وعلاج المرضى والمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في مستشفى ميداني"​​​.

ويشار إلى أن المستشفى مصمم لاستيعاب

142 مريضا ، وسيعمل فيه أكثر من 200 متخصص روسي وإيطالي.

هذا ووصلت منذ 22 مارس الماضي 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها معدات طبية ومختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا "كوفيد - 19".