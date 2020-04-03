بنس: علاج مرضى كورونا بدون تأمين صحي

أعلن البيت الأبيض أن ملايين الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي لا يجب عليهم أن يدفعوا مقابل أي علاج لفيروس كورونا (كوفيد19-).

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أمس الخميس، في البيت الأبيض: "لا نريد أن يقلق أي أميركي بشأن إجراء الفحص أو الحصول على علاج".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر تعليماته إلى فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض لإيجاد سبل لأن تدفع الحكومة تكاليف علاج 30 مليون أميركي أو نحو ذلك ممن لا يشملهم التأمين الصحي.

ويعمل الفريق على اقتراح لاستخدام تمويل فيروس كورونا للتسديد للمستشفيات مباشرة.