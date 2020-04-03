تايلاند تسجل 103 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات

قال مسؤول بقطاع الصحة في تايلاند إنه تم تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة ،اليوم الجمعة، مما يصل بالعدد الإجمالي للإصابات إلى 1978 حالة.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) إن إجمالي عدد الوفيات بلغ 19.

وأضاف أن حالات الوفاة الأربع الجديدة جميعها لذكور تايلانديين منهم رجل عمره 59 عاماً كان يعمل على قطار.

أما المتوفون الثلاثة الآخرون فتتراوح أعمراهم بين 72 و84 عاما وحضروا مباراة ملاكمة مزدحمة حدثت خلالها حالات عدوى كثيرة.