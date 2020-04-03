ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017.
وأوضحت البيانات أن حالات الإصابة ارتفعت بواقع 6174 عن اليوم السابق بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة.
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