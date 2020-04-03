أميركا تسجل 1169 وفاة خلال 24 ساعة جرّاء فيروس كورونا

أحصت الولايات المتحدة بينَ الأربعاء ومساء الخميس أكثر من 1100 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، استناداً إلى جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميّة يُمكن أن تُسجّل في أيّ بلاد.
ومع 1,169 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة يبلغ حالياً 5926 حالة وفاة، وفق إحصاءات الجامعة.
وكان الرقم اليوميّ القياسي السابق لعدد الوفيّات الناجمة عن الفيروس قد سُجّل في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).
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