صراع إنجليزي على ضم نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، صامويل أومتيتي، سيرحل عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم الجاري. ويسعى برشلونة لتوفير سيولة مادية كبيرة، في إطار سعيه للتعاقد مع الثنائي نيمار دا سيلفا ولاوتارو مارتينيز. وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة الأقرب للمدافع الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب الديوك. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 3 أندية إنجليزية تستهدف ضم صامويل أومتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهم آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد. ومن المتوقع أن يتراوح سعر صامويل أومتيتي، بين 30 إلى 40 مليون يورو، حيث تراجعت قيمته السوقية مثل بقية اللاعبين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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