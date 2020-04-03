كفر كنا: مناشدة من تواصل بالمصابة بكورونا الدخول للحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد مجلس كفر المحلي أن وزارة الصحة اتصلت بجميع الأشخاص الذين كانوا على تواصل، خلال الأسبوعين الماضيين، مع المصابة بفيروس كورونا وأبلغتهم بضرورة الدخول إلى الحجر الصحي فورا، وذلك لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الذي حصل به التواصل معها.

وأكد أن المصابة متواجدة بحجر صحي في بيتها منذ ثلاثة أيام. ويبلغ عدد الذين اتصلت بهم الوزارة من كفر كنا 11 شخصا. وطلب المجلس المحلي من الوزارة قائمة بالأسماء من أجل التواصل معهم وتأكيد لزوم الانصياع للتعليمات وتقديم المساعدات والدعم اللازم لهم.

وأهاب المجلس بالجميع مجددا لزوم البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وأخذ جميع الاحتياطات كلبس الكمامة عند الخروج وغسل اليدين بشكل دوري.

كما ناشد أصحاب المتاجر، التي يسمح لها بالعمل، بالالتزام بالتعليمات وعدم استقبال أكثر من 4 زبائن بوقت واحد مع الحفاظ على بعد مترين. كما وذكر الجميع بحرمة بث الإشاعات ونشرها وتمريرها عبر الواتساب والفيسبوك، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، مؤكدا أنه "نحن بدورنا سننشر كل ما يجب نشره وكل ما هو ضروري لسلامتكم. نتمنى السلامة لأختنا المصابة.. حفظ الله كفر كنا وأهلها".