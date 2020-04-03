أم الفحم: مصرع فهد محاجنة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب فهد فرسان صالح محاجنة (19 عاما) من أم الفحم مصرعه في حادث طرق وقع على مدخل المدينة فجر اليوم، الجمعة.

ووفقا للشرطة فإن الحديث يدور عن حادث ذاتي، اصطدمت خلاله سيارة الشاب بجدار إسمنتي في مدخل المدينة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب ونقلته، على وجه السرعة، بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "هعيمق" في مدينة العفولة، لكن طاقم الأطباء اضطر لإعلان وفاته بعد فشل كل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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65 شخصا بينهم 20 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع 2020

وبهذا فقد بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 65 شخصا بينهم 20 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.