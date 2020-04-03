بدء توزيع دفعة جديدة من رواتب الحماية الاجتماعية

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ورد الى الخليج 365، انه تم توزيع دفعة جديدة من رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء.

واضاف ان الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالمنح استلام راتبه من أي مكان يتواجد فيه.

