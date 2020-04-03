أعلن أطباء امريكيون عن نتائج أول تجارب للقاح مضاد لفيروس كورونا ما قبل السريرية، وفقا لمجلة EBioMedicine التي نشرت تلك النتائج، مشيرة الى أنهم استرشدوا بتجربتهم في مكافحة فيروسات SARS وفيروس MERS.
وقالت أستاذة في جامعة بيتسبرغ، أحد مؤلفي الدراسة، أندرية غومباتو: "كلا هذين المرضين من أقارب SARS-CoV-2، وأظهرت دراستهم أن أحد بروتينات غشاءهم، بروتين S ، مهم لتشكيل استجابة مناعية. يمكننا القول إننا عرفنا مسبقًا كيفية التعامل مع الفيروس الجديد".
وأثناء التجارب على فئران المختبر، كان من الممكن إثبات أن اللقاح المحتمل، عند تناوله، يساهم في تطوير الأجسام المضادة لفيروس SARS-CoV-2، والتي يجب أن تكون كافية لتحييد الفيروس.
ويأمل العلماء الآن في الحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية للقاح على المتطوعين.
وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء أمريكيون يعلنون نتائج أول تجارب لقاح مضاد لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.