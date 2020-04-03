فيروس كورونا في الولايات المتحدة.. تسجيل 1169 وفاة خلال 24 ساعة

وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصاً.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أمس الخميس، تسجيل 27043 إصابة جديدة بفيروس كورونا و910 حالات وفاة خلال يوم واحد.



وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن أمريكا سجلت زيادة قدرها 27043 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 213144 حالة وإن عدد الوفيات زاد 910 حالات ليصل الإجمالي إلى 4513.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.



وبحسب إحصاءات الخرائط التفاعلية لمتابعة الفيروس حول العالم، تم تسجيل مليون و115 إصابة حتى الساعة 18:15 دقيقة بتوقيت غرينتش، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 211 ألفا و351 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

