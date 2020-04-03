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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الإسرائيلي مصاب بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الصحة الإسرائيلي مصاب بـكورونا
الجمعة 3 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يعقوب ليتسمان، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وأفاد بيان صادر عن مكتب ليتسمان، نشرته وسائل إعلام محلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن الوزير وزوجته بحالة صحية جيدة، وسيدخلان الحجر الصحي في المنزل، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.
وأشار البيان إلى أن الوزارة ستخضع مَن تواصل مع ليتسمان وزوجته خلال الأسبوعين الماضيين أيضًا للعزل، من بينهم رئيس مجلس الأمن القومي، ومدير عام وزارة الصحة، ومسؤولين آخرين.
وأضاف أن ليتسمان سيواصل عمله بانتظام من منزله، بما يتماشى مع التوصيات الطبية.
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