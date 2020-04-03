ارتفاع بعدد المصابين بكورونا بالمانيا ليصل الى 6174 مصابا عن اليوم السابق

سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا بواقع 6174 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة.
وأظهرت إحصاءات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 79696 حالة والوفيات إلى 1017.
وأشار المعهد الى إن "عدوى الفيروس انتقلت إلى 2300 من العاملين بالمستشفيات الألمانية".
ويتضمن هذا الإحصاء العاملين بالمستشفيات فقط، ولا يشمل العاملين في عيادات الأطباء والمعامل ودور المسنين وبيوت الرعاية أو القائمين على شؤون خدمات العيادات الخارجية.
وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم حاجز مليون حالة، بينها 210 آلاف شفاء فقط.
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