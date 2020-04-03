رئيس النمسا: يجب ان نكون أكثر وعيا والتزاما للتغلب على كورونا

أكد الرئيس ​النمسا​وي ​ألكسندر فان دير بيلين​، أن جميع دول ​العالم​ تواجه تحديا كبيرا في الوقت الراهن بسبب جائحة فيروس "كورونا"؛ مما يتطلب منا أن نكون أكثر وعيا والتزاما للتغلب على ​الأزمة​. وأعرب رئيس النمسا عن تعازيه لأسر ​ضحايا​ فيروس "كورونا" الذين فقدوا أحد أحبائهم و"نحن نتعاطف معهم في هذه المحنة"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأوضح انه "مرت ثلاثة أسابيع تقريبًا منذ دخول قيود الخروج على مستوى النمسا حيز التنفيذ، انه وقت طويل وكلنا نتمنى أن يكون قد انتهى بالفعل، ولكن يتعين علينا جميعًا الصمود لفترة أطول".

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