السلطات السعودية: تقديم وقت بدء منع التجول بالدمام والطائف والقطيف الى 3 عصرا

أعلنت وزارة الداخلية ​السعودية​ أنه "وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية ، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف و القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية"

وأكدت الداخلية في بيان "لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة"، داعية الجميع الى "الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة".

هذا وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في السعودية بلغ 1885، كاشفة عن 165 حالة جديدة، و5 وفيات ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 21.