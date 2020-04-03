الكرملين: سنقدم مساعدات إنسانية لصربيا على خلفية تفشي كورونا

أعلنت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" أن ​روسيا​ ستقدم ​مساعدات​ إنسانية ل​صربيا​ على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​. وأوضح الكرملين أن الرئيس ​فلاديمير بوتين​ أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الصربي ​ألكسندر فوتشيتش​ لمناقشة أزمة تفشي الفيروس.، وانطلاقا من روح العلاقات الروسية الصربية التقليدية، جرى الاتفاق على تقديم مساعدة إنسانية لصربيا من أجل مكافحة انتشار العدوى، وستقدم ​وزارة الدفاع الروسية​ هذه المساعدة، بما في ذلك إرسال المتخصصين". وكانت ​وزارة الداخلية​ الصربية اقترحت على ​حكومة​ البلاد التوجه إلى روسيا بطلب المساعدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

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