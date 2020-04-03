منظمة الصحة: نافذة احتواء كورونا بالشرق الأوسط تضيق

أشارت ​منظمة الصحة العالمية​ الى إن "حكومات ​الشرق الأوسط​ بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، بعد أن ارتفعت ​حالات​ الإصابة إلى نحو 60 ألفا، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع".

ولفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، وهي منطقة تضم ​باكستان​ و​أفغانستان​ و​الصومال​ و​جيبوتي​، إضافة إلى دول الشرق الأوسط، الى أنه "تم تسجيل حالات جديدة في بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتي بها أنظمة صحية ضعيفة".

وأضاف في بيان "حتى في الدول التي بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا في أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة"، مشيرا الى أنه "لا يمكنني التأكيد بما يكفي على خطورة الموقف، فزيادة أعداد الحالات تظهر أن الانتقال يحدث سريعا على المستويين المحلي والمجتمعي"، مشددا على انه "ما زالت أمامنا نافذة مفتوحة، لكن هذه النافذة تضيق يوما بعد يوم".

وباستبعاد ​إيران​، التي سجلت ما يزيد قليلا عن 50 ألف حالة إصابة، كانت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ضئيلة نسبيا في الشرق الأوسط، مقارنة ب​أوروبا​ و​الولايات المتحدة​ وآسيا.

لكن مسؤولي الصحة يخشون أن يكون عدد الحالات الفعلي أعلى من ذلك المسجل رسميا، وأن تجد كثير من البلدان ذات الحكومات الضعيفة والأنظمة الصحية المتردية بسبب الصراعات، صعوبة في احتواء الأزمة.