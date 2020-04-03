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الصحة الإسرائيلية: إرتفاع أعداد الوفيات بكورونا الى 37

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع أعداد الوفيات ب​فيروس ​ إلى 37 بعدما أفاد مستشفى شيبا-تل هشومير عن وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 71 عاماً.

وكانت الصحة الإسرائيلية قد أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في إلى 6211 بعد تشخيص حالات جديدة، منهم 97 بحالة خطيرة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مليون إصابة حول العالم، أمس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

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