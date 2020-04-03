افتتاح مستشفى ميداني في مدينة بيرغامو الايطالية لعلاج مرضى كورونا

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، افتتاح ​مستشفى​ ميداني في مدينة بيرغامو في إقليم لومبارديا شمالي ​إيطاليا​، يساهم ​الجيش الروسي​ في تجهيز.، لافتة إلى انه "من المقرر أن تبدأ الفرق الطبية الروسية والإيطالية يوم الاثنين بالعمل المشترك على استقبال وعلاج المرضى والمصابين بعدوى ​فيروس كورونا​ المستجد في المستشفى الميداني". يشار إلى أن المستشفى مصمم لاستيعاب 142 مريضا، وسيعمل فيه أكثر من 200 متخصص روسي وإيطالي. وكانت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، قد أعلنت أمس ان عدد ​وفيات​ فيروس كورونا في البلاد، ارتفع بـ760 حالة إلى 13915، وهو رقم أعلى قليلا من الزيادة اليومية التي سجلت قبل يوم وكانت 727.

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