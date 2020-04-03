النشرة: حاصبيا ملتزمة بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية للأسبوع الثاني

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن المنطقة حافظت للأسبوع الثاني على التوالي على التزامها التام بالتعبئة العامة والطوارئ الصحية وبقرار منع التجول ابتداءا من ​الساعة​ السابعة مساءا وحتى الخامسة فجرا حيث تغيب الحركة عن الطرقات وداخل القرى والبلدات لتنشط معها دوريات القوى ​القوى الأمنية​ وخاصة ​الجيش​ بهدف قمع المخالفات أن حصلت والتشديد على المواطنين ملازمة منازلهم الا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم.

وبموازاة ذلك حرصت القوى الأمنية بالتعاون مع شرطة بلدية حاصبيا على مراقبة المحلات والسوبر ماركات المستثناة من قرار التعبئة العامة لجهة عدم الاكتظاظ والحفاظ على المسافة المطلوبة بين الزبائن إضافة الى تعقيم مشترياتهم قبل تسلمها كما حرصت ​البلديات​ على المضي في حملات التعقيم للسيارات الوافدة للمنطقة والتشدد في التقيد بالقرارات المعتمدة من هذه البلديات .