جمعية "من حقّي الحياة" قدمت مستلزمات طبية إلى مستشفى سيدة المعونات

قامت جمعية "من حقّي الحياة" بتقديم مجموعة من الألبسة والمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من عدوى الفيروسات، إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي، وذلك إيماناً منها بالمجهود الكبير الذي يقوم به في مكافحة فايروس كورونا المستجد وتقديراً لجهود العاملين فيه.
كما أثنت الجمعية على عمل العاملين في القطاع الصحّي، وشكرت كل المساهمين معها في رسالتها الإنسانية.
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