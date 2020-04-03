جمعية "من حقّي الحياة" قدمت مستلزمات طبية إلى مستشفى سيدة المعونات

قامت جمعية "من حقّي ​الحياة​" بتقديم مجموعة من الألبسة و​المستلزمات الطبية​ الخاصة ب​الوقاية​ من عدوى الفيروسات، إلى ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​، وذلك إيماناً منها بالمجهود الكبير الذي يقوم به في مكافحة فايروس ​كورونا​ المستجد وتقديراً لجهود العاملين فيه.

كما أثنت الجمعية على عمل العاملين في القطاع الصحّي، وشكرت كل المساهمين معها في رسالتها الإنسانية.