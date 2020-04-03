اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "انتفاضة 17 تشرين أرعبت اصحاب الحصص و​الفساد​ لانها قوة من الشعب والآن ​كورونا​ اراحهم لانه اتى على الشعب". وأضاف "ربما تأجيل ​التعيينات​ سببه تطور الفيروس الى القصور ثم العقول،وتفاجؤنا التعيينات عند صدورها لتكون بداية تعافي ​الدولة​ من الوباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: ربما تأجلت التعيينات لان كورونا وصل الى العقول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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